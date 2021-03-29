بالتمر يحيل الهيكل التنظيمي المستحدث للأحوال المدنية إلى وزير الداخلية لاعتماده

أحال محمد حسن بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، إلى خالد مازن وزير الداخلية، اللهيب التنظيمي للإدارات المستحدثة بمصلحة الأحوال المدنية لاعتماده.
وأوضح بالتمر، في خطابه الئي حصلت “الساعة 24” على نسخه منه، أن الكادر الوظيفي الموجود خارج الملاك ينتظر تسوية وضعه والإفراج عن مستحقاته المالية.
وأفاد الخطاب، الذي حصلت “الساعة24″ نسخة منه، بإحاطة وزير الداخلية بالهيكل التنظيمي للإدارات المستحدثة التي تباشر من خلالها مصلحة الأحوال المدنية واختصاصاتها وذلك بعد انتهاء اللجنة من أعمالها بموجب قرار تشكيلها رقم ١لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل لجنة تتولى أعداد الهيكل التنظيمي الداخلي والملاك الوظيفي لمصلحة الأحوال المدنية.
وتابع بالتمر، في خطابه:” نفيدكم في هذا المقال بأهمية اعتماد الهيكل التنظيمي لوجود كادر وظيفي خارج الملاك ينتظر تسوية وضعه والإفراج عن مستحقاته المالية”.
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