بالتمر يحيل الهيكل التنظيمي المستحدث للأحوال المدنية إلى وزير الداخلية لاعتماده

أحال محمد حسن بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، إلى خالد مازن وزير الداخلية، اللهيب التنظيمي للإدارات المستحدثة بمصلحة الأحوال المدنية لاعتماده.

وأوضح بالتمر، في خطابه الئي حصلت “الساعة 24” على نسخه منه، أن الكادر الوظيفي الموجود خارج الملاك ينتظر تسوية وضعه والإفراج عن مستحقاته المالية. ‎

وأفاد الخطاب، الذي حصلت “الساعة24″ نسخة منه، بإحاطة وزير الداخلية بالهيكل التنظيمي للإدارات المستحدثة التي تباشر من خلالها مصلحة الأحوال المدنية واختصاصاتها وذلك بعد انتهاء اللجنة من أعمالها بموجب قرار تشكيلها رقم ١لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل لجنة تتولى أعداد الهيكل التنظيمي الداخلي والملاك الوظيفي لمصلحة الأحوال المدنية.

وتابع بالتمر، في خطابه:” نفيدكم في هذا المقال بأهمية اعتماد الهيكل التنظيمي لوجود كادر وظيفي خارج الملاك ينتظر تسوية وضعه والإفراج عن مستحقاته المالية”.