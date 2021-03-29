حفتر يحضر اختتام التمرين التعبوي لكتيبة «دبابات اللواء 106 مجحفل»

شهد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر «اختتام التمرين التعبوي على مستوي كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل»، حسبما أعلنت القيادة في بيان نشرته صفحة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية على موقع فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأضاف البيان أن اليوم الختامي حضره أيضًا رؤوساء اركان القوات المسلحة وبعض رؤوساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدداً من ضباط وأمري الوحدات المستقلة.

ونفذت كتيبة الدبابات تمرينًا تعبويًا يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية، كما شاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي ووحدات الدفاع الجوي، وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال «خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة».

ووجه حفتر التحية إلى الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على «نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين»، مؤكداً على «ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية»، وفق البيان.

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