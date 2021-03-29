المشير حفتر يشهد اختتام “تمرين تعبوي” لكتيبة الدبابات باللواء 106

شهد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة اليوم الاثنين، حفتر اختتام التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات اللواء 106 مجحفل.

وحضر اليوم الختامي رؤساء أركانات القوات المسلحة وبعض رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدد من ضباط وآمرو الوحدات المستقلة.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الكتيبة نفذت تمرينا تعبويا يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادٍ على منطقة افتراضية.

وأوضح المسماري في بيان له طالعته “الساعة 24″، أن التمرين شاركت فيه مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي ووحدات الدفاع الجوي وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال والإبرار خلف خطوط العدو، للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.

وأضاف: “في نهاية التمرين حيّا القائد العام الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين”.

وأكد المشير خليفة حفتر على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.