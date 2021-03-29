كوبيتش يبحث مع المجلس الأعلى للقضاء دوره في الانتخابات المقبلة

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، اليوم، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، وأعضاء المجلس، بحثوا مستجدات الوضع السياسي، ودور القضاء في الانتخابات المقبلة.

وذلك خلال زيارة أجراها المبعوث الأممي إلى المجلس الأعلى للقضاء في مقره بمدينة طرابلس، حيث أكد المجتمعون على ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة بإنفاذ الاستحقاقات المنوطة بها والمدرجة بخارطة الطريق.

بدوره أشاد كوبيتش بأداء المجلس الأعلى للقضاء ومحافظته على استقلال القضاء وحياده.

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