وزير الحكم المحلي: المبدأ العام للحكومة مواجهة عمليات الفساد والابتزاز

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي أن المبدأ العام للحكومة هو مواجهة كل عمليات الفساد والابتزاز.

وقال التومي خلال الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي و تستضيفه شركة الخدمات العامة طرابلس إن أي عمليات ضغط أو ابتزاز تمارس على الشركات أثناء مطالبتها بمستحقاتها المالية، ستُحال إلى النائب العام مباشرة، وسيُنسّق بهذا الخصوص مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن المبدأ العام لحكومة الوحدة الوطنية هو مواجهة كل عمليات الفساد والابتزاز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي.

وشدد التومي على ضرورة دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بشركة الخدمات العامة وإيجاد آلية لصرفها، وتغيير أنظمة العمل بالشركة لتكون أكثر تنافسية، وأن تكون بنظام التعاقد. بالإضافة إلى تسوية الأوضاع القانونية للشركة ودعمها وتوفير كل ما تحتاجه، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلامس حياة المواطنين ولها علاقة بالصحة العامة كما شدد على ضرورة أن تكون المدن الليبية نظيفة وخالية من التلوث، وأن يُحافظ على مظهرها الجمالي، وأن يكون هناك انسجام بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.

ويناقش الملتقى المشكلات والصعوبات التي تواجه شركات الخدمات العامة في البلديات وسبل تذليلها.