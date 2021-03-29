ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 March, 2021

بدأت اليوم الاثنين بمصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الدورة التدريبية في مجال إعداد وصياغة التقارير.

واستهدفت الدورة التى تستمر لمدة خمسة ايام عدد من الموظفين التابعين للمصلحة .

وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الموظفين في صياغة وكتابة التقارير والمراسلات بمختلف أنواعها ، وتوضيح المبادئ والأسس اللغوية ، وطرق وإستخدامات الأدوات الإدارية بكفاءة وفعالية.