ليبيا
مصلحة المطارات بوزارة المواصلات تنظم دورة تدريبية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
29 March, 2021
بدأت اليوم الاثنين بمصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الدورة التدريبية في مجال إعداد وصياغة التقارير.
واستهدفت الدورة التى تستمر لمدة خمسة ايام عدد من الموظفين التابعين للمصلحة .
وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الموظفين في صياغة وكتابة التقارير والمراسلات بمختلف أنواعها ، وتوضيح المبادئ والأسس اللغوية ، وطرق وإستخدامات الأدوات الإدارية بكفاءة وفعالية.
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