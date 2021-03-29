بدأت اليوم الاثنين بمصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الدورة التدريبية  في مجال  إعداد وصياغة التقارير.
واستهدفت الدورة التى تستمر  لمدة خمسة ايام عدد من الموظفين التابعين للمصلحة .
وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الموظفين في صياغة وكتابة التقارير والمراسلات بمختلف أنواعها  ، وتوضيح المبادئ والأسس اللغوية ،  وطرق وإستخدامات الأدوات الإدارية بكفاءة وفعالية.