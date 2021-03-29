ليبيا الان

المبعوث الأممي يناقش مع  رئيس «الأعلى للقضاء» دور  المجلس في الانتخابات القادمة

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش بان كوبيش المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، مستجدات الوضع السياسي الليبي.

جاء ذلك خلال زيارة المبعوث الأممي، للمجلس الأعلى للقضاء بمقره بمدينة طرابلس، اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله  رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه  وأعضاء المجلس.

وأكد المجتمعون على ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة بانفاذ الاستحقاقات المنوطة بها والمدرجة بخارطة الطريق .

كما ناقش المبعوث الأممي وأعضاء المجلس  دور القضاء في الانتخابات المقبلة، وأكد المبعوث على إعجابه بأداء المجلس الأعلى للقضاء ومحافظته على استقلال القضاء وحياده .

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس المجلس درع المجلس الأعلى للقضاء وشهادة تقدير للبعثة على المجهودات التي تقوم بها من أجل إرساء الأمن والاستقرار وعملها لبناء دولة ليبيا الجديدة التي ينعم فيها الليبيون  بالأمن والرخاء .

الوسوم

الأعلى للقضاء الانتخابات القادمة المبعوث الأممي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك