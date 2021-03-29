المبعوث الأممي يناقش مع  رئيس «الأعلى للقضاء» دور  المجلس في الانتخابات القادمة

ناقش بان كوبيش المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، مستجدات الوضع السياسي الليبي.

جاء ذلك خلال زيارة المبعوث الأممي، للمجلس الأعلى للقضاء بمقره بمدينة طرابلس، اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وأعضاء المجلس.

وأكد المجتمعون على ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة بانفاذ الاستحقاقات المنوطة بها والمدرجة بخارطة الطريق .

كما ناقش المبعوث الأممي وأعضاء المجلس دور القضاء في الانتخابات المقبلة، وأكد المبعوث على إعجابه بأداء المجلس الأعلى للقضاء ومحافظته على استقلال القضاء وحياده .

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس المجلس درع المجلس الأعلى للقضاء وشهادة تقدير للبعثة على المجهودات التي تقوم بها من أجل إرساء الأمن والاستقرار وعملها لبناء دولة ليبيا الجديدة التي ينعم فيها الليبيون بالأمن والرخاء .