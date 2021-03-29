ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 March, 2021

ضمن خطة وزارة الصحة في سد العجز الحاصل بالأطقم الطبية والطبية المساعدة، وذلك من خلال اعتماد معاهد صحية للدبلوم المتوسط.

تم الايام القليلة الماضية ،الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية لطلبة الدبلوم المتوسط للتمريض على مستوى المعاهد الصحية للعام الدراسي 2019_2020م بقاعة بالمركز الوطني للقلب تاجوراء.

وقد تم خلال الاحتفالية تكريم الطلبة العشر الأوائل ،وقد بلغ عدد الخريجين بالمعهد بلغ (25) طالب وطالبة.

وتمت الاحتفالية بحضور كل من فاطمة عبد الوافي رئيس قسم التمريض بوزارة الصحة، عبد الفتاح السائح الطاهر مدير المعهد الصحي بالمركز، الدكتور عبد الرؤوف فارس مدير عام المركز الوطني للقلب تاجوراء، الصادق حسين قبقوب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز، الدكتور خليفة المزوغي رئيس وحدة الدراسة والامتحانات في قسم التمريض بوزارة الصحة، عبد الرحمن الريشي مدير المعهد الصحي طرابلس المركزي، إبراهيم المبروك الرحاب، محمد الزرقاني البهيليل المعهد الصحي بالمركز.