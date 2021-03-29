نورلاند: أمريكا ستستخدم نفوذها لإخراج المرتزقة.. وقانون استقرار ليبيا سيدعم إجراء الانتخابات في ديسمبر

ليبيا – حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند من أن وجود العديد من القوات على مقربة من بعضها في ليبيا يشكل خطرًا كبيرًا بسبب احتمال سوء التقدير، مؤكدا أن حال الجميع سيكون أفضل عندما تغادر تلك القوات ليبيا.

نورلاند وفي حوار خاص مع صحيفة “القدس العربي” أوضح أن قانون الاستقرار في ليبيا تم تقديمه إلى كل من مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ؛ لكن لم يتم اعتماده بعد.

وبيّن أنه إذا ما تمّ سنّ هذا التشريع ليصبح قانونًا، فإنّه سيعيد التأكيد على اهتمام الكونغرس بدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ومساعدة الحكومة على تقديم خدمات أفضل للشعب الليبي، ومعالجة محنة المهاجرين وإخراج القوات الأجنبية من البلد.

وتعليقًا على معارضة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجود قوات أجنبية في ليبيا، أكد نورلاند أن أمريكا ودولًا أخرى في المجتمع الدولي ستستخدم نفوذها الدبلوماسي لدعم دعوته للرحيل الفوري لتلك العناصر المسلحة من ليبيا.