السفير الأمريكي: الأساس الدستوري يحقق خارطة الطريق لإجراء الانتخابات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن وجود أساس دستوري في الوقت المناسب يحقق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لإجراء انتخابات ديسمبر 2021.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند في تغريدة له بموقع “تويتر” “الولايات المتحدة تشيد أيضا بملتقى الحوار السياسي وتدعم أساسا دستوريا في الوقت المناسب من شأنه تحقيق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لاجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها”.

” style=”height: 464px;”>

وأعاد السفير الأمريكي نشر بيان لبعثة الأمم المتحدة بشأن كلمة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي.

واعتبر المبعوث الأممي أن ملتقى الحوار مهم في الحاضر ومستقبلا، لكنه دعا إلى تقييم المرحلة الماضية من أجل القيام بما هو ضروري ضمن خارطة طريق للمرحلة القادمة يدعمها المجتمع الدولي ويلتزم بها.

وتحدّث كوبيش عن ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من شهر يوليو ليتمكن من ضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات، معتبرا أن استمرار عمل اللجنة القانونية و”التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية”، مشيرا إلى أن الإسراع في استكمال العمل يقطع الطريق أمام من يريد تعطيل الانتخابات.

كما قال المبعوث الأممي إن ملف المصالحة الوطنية يعتبر ذا أهمية بالغة، مقترحا أن تتولى امرأة رئاسة هذه اللجنة، ومؤكدا أن رئيس المجلس الرئاسي، المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اعتبرا أن هذه إحدى أولى أولوياتهما.

وأضاف أن ليبيا يجب أن تكون ذات سيادة كاملة على أراضيها دون أي وجود أجنبي في إشارة إلى المرتزقة الأجانب المدعومين من أطراف إقليمية ودولية.