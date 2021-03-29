وزير التخطيط يبحث مع مسؤول أممي عن كيفية خلق فرص عمل للشباب

عقد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية فاخر بوفرنة، لقاء اليوم الاثنين، مع الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدم المسؤول الأممي خلال اللقاء تقريرا مبسطا للمشاريع القائمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تشرف عليها وزارة التخطيط.

واستعرض جيراردو نوتو أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة الاستقرار في ليبيا وكيفية خلق فرص عمل للشباب.

وتطرق اللقاء للعمل على تذليل الصعاب للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا وتقديم يد التعاون في برنامج الانتخابات.