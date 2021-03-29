اللافي يعرض برنامج الاتصال الحكومي على الوزراء وتطورات منصة «حكومتنا»

عرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الإثنين، على وزراء بحكومة الوحدة الوطنية برنامج الاتصال الحكومي.

وقال الوزير، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إن الاتصال هو حلقة وصل بين الحكومة والمواطن، وإطلاع الرأي العام بأعمال وبرامج الحكومة ووزاراتها كافة، وتسهيل التواصل مع عموم الشعب كما هو في الدول المتقدمة، إضافة إلى تنظيم عمل المكاتب الإعلامية بالوزارات والتنسيق فيما بينها.

وأوضح اللافي أن منصة «حكومتنا» هي منصة حكومية تهتم بنقل أخبار الحكومة ووزاراتها بطرق وقوالب صحفية مختلفة، للتقريب بين المواطن والحكومة.

حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف سيفاو، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

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