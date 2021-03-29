السفيرة الفرنسية: وصلت إلى طرابلس لإعادة افتتاح السفارة الفرنسية

ليبيا – أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين عزمها العمل وبكل قوة لتعزيز العلاقات الليبية – الفرنسية، معتبرة أن هذه الأيام كانت حافلة ومميزة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما.

السفيرة وفي تصريح حصري لوكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: “في نهاية اليوم الإثنين، لقد وصلت إلى طرابلس لإعادة افتتاح السفارة الفرنسية بليبيا، وإنني عازمة على العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي الذي استضافني”.

وعقب زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني لفرنسا، وصفت السفيرة العلاقات الثنائية بين طرابلس وباريس بـ”المتطورة والمتميزة” جدًا، قائلةً: “هذه الأيام حافلة ومميزة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الفرنسية-الليبية”.

وأضافت: “لقد تشرفنا باختيار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس المجلس موسى الكوني فرنسا لتكون أول محطة لزيارتهما إلى خارج البلاد، وإن محادثاتهما الودية في قصر الإليزيه مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أتاحت المجال للتأكيد على التوافق في وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن في المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل”.

وأوضحت أن زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الرسمية لطرابلس مع نظيريه الألماني والإيطالي جاءت لتؤكد لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الدعم الأوروبي الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن تصريح لودريان خلال هذه الزيارة أكد بوضوح أن الاتحاد الأوروبي يقف الى جانب السلطة التنفيذية الجديدة ومساعدتها لمواصلة التحول الديمقراطي الذي ينتظره الليبيون، وصولًا الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، كما أنه يؤكد على تطبيق وقف إطلاق النار الكامل، بما في ذلك مغادرة المقاتلين الأجانب للتراب الليبي وهي مسألة جوهرية.

دوهيلين أكدت أن السلطات الفرنسية جددت خلال هذه اللقاءات دعمها لليبيا من أجل إيجاد الاستقرار والوحدة والسيادة بشكل دائم، وأكدت كذلك عزم بلادها على الوقوف إلى جانب الليبيين لمواجهة وباء كورونا.