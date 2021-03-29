السفيرة الفرنسية: عدت إلى ليبيا لممارسة عملي من طرابلس 

عادت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين إلى طرابلس اليوم الاثنين لممارسة عملها بالعاصمة، بعدما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي باستئناف نشاطات سفارة بلاده لدى ليبيا.

وقالت دوهيلين في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، رصدتها “الساعة 24″، إن وصولها للعاصمة طرابلس اليوم الاثنين، لإعادة افتتاح السفارة الفرنسية بليبيا.

ووصفت السفيرة الفرنسية العلاقات الثنائية بين طرابلس وباريس بالمتطورة والمتميزة جدا، قائلة: هذه الأيام حافلة ومميزة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الفرنسية-الليبية.

وأضافت دوهيلين: “لقد شرفنا باختيار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس المجلس موسى الكوني، فرنسا لتكون أول محطة لزيارتهما إلى خارج البلاد”.

ولفتت إلى إلى أن محادثات المنفي والكوني الودية في قصر الإليزيه مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أتاحت المجال للتأكيد على التوافق في وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن في المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

وأوضحت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، أن زيارة وزير الشؤون الخارجية جان إيف لودريان الرسمية لطرابلس مع نظيريه الألماني والإيطالي جاءت لتؤكد لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الدعم الأوروبي الكامل لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت إلى أن لودريان أكد خلال هذه الزيارة بوضوح أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب السلطة التنفيذية الجديدة ومساعدتها لمواصلة التحول الديمقراطي الذي ينتظره الليبيون وصولا الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 ، كما أنه يؤكد على تطبيق وقف إطلاق النار الكامل بما في ذلك مغادرة المقاتلين الأجانب للتراب الليبي وهي مسألة جوهرية .

وأكدت السفيرة أن السلطات الفرنسية جددت خلال هذه اللقاءات على دعمها لليبيا من اجل إيجاد الاستقرار والوحدة والسيادة بشكل دائم ، وعزم فرنسا الوقوف إلى جانب الليبيين لمواجهة وباء كورونا.

يشار إلى أن دوهيلين كانت تمارس عملها من مقر السفارة الفرنسية بتونس بعد إغلاق مقر السفارة في طرابلس قبل أعوام جراء انتشار المليشيات المسلحة.