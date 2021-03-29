هل تستطيع حكومة الوحدة إخراج المرتزقة؟.. الشركسي يجيب

رأى عضو فريق الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن حكومة غير منتخبة مدتها 8 أشهر فقط (حكومة الوحدة الوطنية) لا يمكنها إخراج المرتزقة من ليبيا بشكل كلي.

وقال الشركسي في تصريح لـ”218″، الاثنين، إن حكومة الوحدة، التي جاءت نتيجة اتفاق سياسي، وظيفتها الأساسية تمهيد الطريق لإنتاج الحكومة المنتخبة، والتي ستقوم بكل المهام التي تحتاج إلى تفويض شعبي، ولتعود السيادة لأهلها، مضيفا أن “الشعب هو السيد على أرضه.

واعتبر الشركسي أن كل من يدعي أنه منتخب بعد انتهاء ولايته هو “مغتصب للسلطة”، وفق تعبيره.

والكل اليوم -بمن فيهم من يتبجح بأنّه منتخب بعد انتهاء ولايته- هو مغتصب للسلطة.

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