مدير «أمن السواحل» يناقش مع  مندوب إيطاليا التعاون في التدريب وصيانة الزوارق البحرية

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد “محمد النويصري” التقى بالمندوب الأمني الإيطالي لدى ليبيا “أنطونيو فاتيكوزو” ومنسق إدارة الهجرة غير الشرعية بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا “دافيدي جيتسي”.

وأوضح حساب وزارة الداخلية، على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء شهد حضور رئيس مكتب العمليات البحرية بالإدارة مقدم “إمحمد الدحير ” ومسؤول الملف الأوروبي بإدارة العلاقات والتعاون عقيد “يوسف بيشي”.

وأوضح البيان، أن اللقاء تناول الاجتماع الذي عقد بإدارة العلاقات والتعاون مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات منها التدريب وصيانة الزوارق البحرية.