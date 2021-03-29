ليبيا وإيطاليا تبحثان التعاون في التدريب وصيانة الزوارق

بحث مدير الإدارة العامة لأمن السواحل محمد النويصري مع المندوب الأمني الإيطالي لدى ليبيا “أنطونيو فاتيكوزو” ومنسق إدارة الهجرة غير الشرعية بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا “دافيدي جيتسي” التعاون المشترك في مجالات التدريب وصيانة الزوارق البحرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات منها التدريب وصيانة الزوارق البحرية.

وحضر اللقاء رئيس مكتب العمليات البحرية بالإدارة مقدم إمحمد الدحير ومسؤول الملف الأوروبي بإدارة العلاقات والتعاون عقيد “يوسف بيشي“.