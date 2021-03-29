حفتر يحضر التمرين التعبوي الختامي لكتيبة الدبابات باللواء 106 مجحفل

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حضر، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، ختام التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل التابع للقوات المسلحة الليبية.

كما حضر الختام رؤساء أركان القوات المسلحة الليبية وبعض رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدداً من ضباط وأمري الوحدات المستقلة.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفى، إن الكتيبة نفذت تمرين تعبوي يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية.

وأضاف، أن مقاتلات السلاح الجوي الليبي ووحدات الدفاع الجوي وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات، شاركت في التمرين، حيث قامت بالإنزال والأبرار خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.

وقال المسماري، إن حفتر وجه التحية للضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكدا على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.