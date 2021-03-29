تسييري الجفرة يوصي باستئناف الدراسة واستثناء رياض الأطفال منها

أصدر المجلس التسييري الجفرة قرارا يقضي باستئناف الدراسة في جميع مراحلها باستثناء رياض الأطفال، وإيقاف كافة المناشط الثقافية وصلاة الجمعة، إضافة إلى استمرار إغلاق صالات الأفراح والمقاهي والصالات الرياضية ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية.

القرار الذي جاء بعيد اجتماع موسع للجنة الطبية التنفيذية بالجفرة بحضور ذوي الاختصاص، نص أيضا على أن تشكل الفروع البلدية بالجفرة لجانا للتنسيق مع مراقبة التعليم بهدف متابعة المدارس والوقوف على تطبيقها كافة الإجراءات الوقائية من كورونا.

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