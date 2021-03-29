الترجمان: اللجنة العسكرية أنهت مهمتها بشأن الطريق الساحلي

أكد عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية 5+5 محمد الترجمان أن اللجنة أنهت مهمتها وقدمت تقريرها كاملا من الطرفين، في انتظار انتهاء لجنة الترتيبات الأمنية واجتماع اللجنة العسكرية لاتخاذ الخطوة القادمة، وهي فتح الطريق الساحلي.

وقال الترجمان بحسب بيان لإدارة الشؤون المعنوية للجيش الليبي في طرابلس إن فريق اللجنة عمل على تنظيف المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بويرات الحسون على مسار الطريق الساحلي فقط بمسافة 200 متر على جانبي الطريق.

وأضاف الترجمان أن حادثة انفجار اللغم في الرعاة الليبيين أمس وقعت بمحاذاة طريق النهر في منطقة الزكير بمسافة تصل إلى 12 كيلومتر مبينا أن المنطقة الممتدة من شرق الوشكة حتى منطقة الـ30 المحاذية للطريق الساحلي بمسافة 10 إلى 15 كم هي منطقة غير آمنة وأشار إلى أن هذه المنطقة سجلت عدة حوادث وأسفرت عن وفيات وجرحى وإصابات متفاوتة، وتقع ضمن اختصاص الطرف المقابل.