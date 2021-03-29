ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 March, 2021

التقى المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أمس في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ،تم مناقشة آخر التطورات في ليبيا والتقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية. وحث المبعوث الخاص على تسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة الأممية إنه وعقب لقاء كوبيتش و المشري، أجرى المبعوث الخاص زيارة إلى مدينة مصراتة والتقى برئاسة المجلس البلدي لمصراتة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المدينة بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء الذين يمثلون العديد من منظمات المجتمع المدني.

وخلال لقائه بعميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي للمدينة، استمع المبعوث الخاص إلى مخاوفهم بشأن التحديات العديدة التي تواجهها المدينة وسبل تحسين الظروف المعيشية لأهالي المدينة بما في ذلك عبر اللامركزية وتخصيص الموارد وزيادة الدعم لقطاعي الصحة والتعليم. كما تم خلال اللقاء مناقشة تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين غير الشرعيين داخل المدينة.

وأعرب المبعوث الخاص عن تقديره للترحيب الحار وأكد من جديد استعداد الأمم المتحدة الكامل لدعم السلطات المركزية لمعالجة مخاوف واحتياجات البلديات. كشف السيد كوبيش أنه يخطط لزيارة بلديات أخرى في جميع أنحاء ليبيا للقاء المجالس المحلية والمجتمع المدني والأطراف المعنية.

كما عقد المبعوث الخاص كوبيش أثناء هذه الزيارة اجتماعاً مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المدينة وأعربوا عن تقديرهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساعدة الليبيين على تحقيق توافق أدى إلى تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة وإعادة توحيد مؤسساتهم الدستورية. ودعوا إلى استمرار الدعم لهذا التوافق القائم بغية ضمان إجراء انتخابات وطنية شفافة وذات مصداقية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وذلك على النحو المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحث المبعوث الخاص أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على لعب دورهم الدستوري لضمان وجود إطار قانوني ودستوري لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت لاحق، التقى المبعوث الخاص ممثلي منظمات المجتمع المدني من بينها الائتلاف الليبي للمساعدة القانونية ونقابة المحامين في مصراتة والمجتمع المدني في تاورغاء وناشطات في مجال حقوق المرأة في مصراتة. واستمع إلى القضايا الهامة التي تُعنى بها منظمات المجتمع المدني في مصراتة والمناطق المجاورة بما في ذلك مطالبتها باحترام عتبة 30 بالمائة للنساء في السلطة التنفيذية ودعم الفئات المستضعفة مثل المهاجرين ونازحي تاورغاء وحقوقهم في العودة الطوعية. كما شددوا على الحاجة الملحة لإطلاق عملية مصالحة وطنية ومعالجة قضية الأسرى والمفقودين.

وتعهد المبعوث الخاص بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال البعثة ومن خلال مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا وذلك لمعالجة كل هذه الأمور.