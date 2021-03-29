حمودة: تغيير شاغلي المناصب السيادية لن يؤثر على أداء العمل داخل هذه المؤسسات

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن تغيير شاغلي المناصب السيادية لن يؤثر على أداء العمل داخل هذه المؤسسات والتي من المفترض أنها قائمة على التنظيم المؤسسي وليس الأشخاص.

حمودة وفي تصريح لمنصة “فواصل” قال إن المفوضية كونها إحدى هذه المؤسسات عملها يقوم على سجل الناخبين والقوائم لذلك فإن التغيير لن يؤثر على موعد الانتخابات المحدد.

وأشار إلى الحكومة قررت زيادة مرتبات فئة التضامن الاجتماعي فقط دون الضمان والمتقاعدين ،مرجعاً ذلك إلى أنها فئة تمول من الخزانة العامة، وزيادة رواتبها تحتاج إلى تعديل قانون المرتبات العامة، وإصدار القانون اختصاص مجلس النواب، لذلك بحثت الحكومة عن بدائل أخرى لتحسين أوضاع المواطنين.

حمودة لفت إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة إمكانية رفع الدعم عن المحروقات والبدائل المقترحة وتنتظر نتائج عمل هذه اللجنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية