امغيب يدعو الحكومة لتحمل تكاليف نقل السلع والمحروقات لمدن الجنوب

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنه إذا لم تتكفل الحكومة بتحمل تكاليف نقل السلع والمحروقات لمدن الجنوب فإن قرار رفع الدعم أو استبداله سيكون بمثابة عقوبة لهذه المدن.

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وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “على اللجنة المكلفة بدراسة رفع أو استبدال الدعم أن تعلم وأن تضع في اعتبارها، إن لم تتكفل الحكومة بتحمل أسعار نقل السلع والمحروقات لمدن الجنوب الذي يعاني منذ زمن الغلاء بسبب بعد المسافة وتهالك الطرق، فإن قرار رفع الدعم أو حتى استبداله سوف يكون بمثابة عقوبة لهذه المدن النائية والمهمشة منذ عقود”.