ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 March, 2021

أبدى سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” استعداد بلاده لدعم ليبيا في مجال الطاقات المتجددة وتقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والصحة والبنية التحتية.

وأكد السفير الألماني خلال لقائه وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أمس الأحد، بديون الوزارة بطرابلس، حرص الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا بأقرب وقت ممكن.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن الحويج واوفتشا شددا خلال لقائهما على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي في كافة المجالات، وضرورة عودة الشركات الألمانية والعمل من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

وعبَر الوزير الحويج خلال اللقاء عن رغبة الدولة الليبية في تفعيل التعاون نحو شراكة طويلة الأمد مع ألمانيا التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة اتخذت جملة من السياسات والتدابير والإجراءات لمعالجة الملف الإقتصادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديد الأولويات ضمن خطة عملها لعودة الأنشطة الإقتصادية من خلال الإصلاحات الإقتصادية وتوحيد الميزانية والنظام اللامركزي وسياسة الدعم وتشجيع القطاعات الغير نفطية والاهتمام بالقطاع الخاص وتحسين الإنفاق ودعم الشرائح الضعيفة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد الليبية والمستشار الاقتصادي للسفير الألماني.