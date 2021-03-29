انطلاق الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة

انطلقت اليوم في طرابلس، فعاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة، الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي، لمناقشة الصعوبات التي تواجه شركات الخدمات العامة في البلديات، وسبل تذليلها.

وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، أكد في كلمته الافتتاحية للملتقى ضرورة دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بشركة الخدمات العامة، وإيجاد آلية لصرفها، وتغيير أنظمة العمل بالشركة لتكون أكثر تنافسية، وأن تكون بنظام التعاقد، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع القانونية للشركة، ودعمها، وتوفير كل ما تحتاجه.

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