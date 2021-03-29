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توزيع مساعدات انسانية على 392 اسرة ببلدية الجفرة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وزعت مؤسسة عطاء الخير الأعمال الخيرية بمنطقة الجنوب مساعدات انسانية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للاسر المحتاجة والارامل والمطلقات والنازحين

  شملت المساعدات 392 اسرة من الفئات المذكورة بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقراء

وكانت هذه المساعدات عبارة عن سلة غذائية تشمل  دقيق وطماطم وارز  وسكر  ومكرونة وفاصوليا وغيرها من المواد الأخرى.
 
واوضح عبدالمنعم الزروق كماني لبوابة افريقيا الاخبارية بان هذه المساعدات التي تقدم للاسر المحتاجة والمطلقات والارامل والنازحين هي الحصة الشهرية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لهذه الفئات وتقوم مؤسسة عطاء الخير حسب برنامج احصاء دقيق ومسح اجتماعي على المحتاجين فعليا للمساعدة

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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