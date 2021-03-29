استئناف الدراسة بكليات جامعة بني وليد السبت المقبل

أعلنت جامعة بني وليد، اليوم الإثنين، موعد استئناف الدراسة بكليات الجامعة ابتداء من يوم السبت المقبل، مشددة على جميع الطلاب والعاملين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» أن كليات نظام الفصل ستنتهي الدراسة نهاية شهر أبريل القادم بما في ذلك الامتحانات ورصد النتائج وتقديم الطعون، كما ستجري مناقشة مشاريع التخرج بالتنسيق مع الأساتذة المُشرفين على الطلاب، وبالنسبة لنظام السنة فإن الدراسة ستكون مستمرة في شهر رمضان المُبارك.

وقرر المجلس البلدي بني وليد، الثلاثاء الماضي، إيقاف الدراسة بكافة المدارس والكليات والمعاهد في البلدية لمدة 10 أيام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلبة بتلك المؤسسات التعليمية.

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