السفارة الفرنسية في طرابلس تعيد فتح أبوابها

افتتحت السفارة الفرنسية في طرابلس أبوابها، اليوم الاثنين، بعد أن تم إغلاقها في يوليو 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأعلنت السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لوفرابير، وصولها إلى طرابلس، الاثنين، لإعادة افتتاح السفارة، ونشر حساب السفارة بـ”فيسبوك” صورا للحظات الافتتاح.

ونقل المركز الإعلامي عن السفيرة قولها: “إنني عازمة على العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي الذي استضافني”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طرابلس، في مؤشر على عودة الاستقرار تدريجيا إلى البلاد بعد سنوات من الصراع.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مؤتمر صحفي من باريس، أنه ابتداء من “الاثنين” ستُفتح السفارة الفرنسية في ليبيا.

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