ليبيا الان

السفارة الفرنسية في طرابلس تعيد فتح أبوابها

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت السفارة الفرنسية في طرابلس أبوابها، اليوم الاثنين، بعد أن تم إغلاقها في يوليو 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأعلنت السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لوفرابير، وصولها إلى طرابلس، الاثنين، لإعادة افتتاح السفارة، ونشر حساب السفارة بـ”فيسبوك” صورا للحظات الافتتاح.

ونقل المركز الإعلامي عن السفيرة قولها: “إنني عازمة على العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي الذي استضافني”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طرابلس، في مؤشر على عودة الاستقرار تدريجيا إلى البلاد بعد سنوات من الصراع.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مؤتمر صحفي من باريس، أنه ابتداء من “الاثنين” ستُفتح السفارة الفرنسية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك