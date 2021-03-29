سفير ألمانيا: ليكن الاقتصاد جزء من الحل في ليبيا

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم الاثنين ليكن الاقتصاد جزءًا من الحل في الدولة الليبية.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” “فليكن الاقتصاد جزءًا من الحل” مضيفا “فخورون بالمشاركة في استضافة منتدى الخبرا الاقتصاديين في طرابلس”.

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وفي سياق منفصل بحث سفير ألمانيا مع وزير الاقتصاد محمد الحويج النموذج الاقتصادي الذي ستتبعه ليبيا قائلا ” تبادل بناء للاراء مع وزير الاقتصاد بشأن النموذج الاقتصادي الذي ستتبعه ليبيا، وكيفية تحسين المناخ لمبادرة القطاع الخاص وكيف يمكن تعزيز التعاون بين ليبيا وألمانيا مضيفا “لنجعل الاقتصاد جزءًا من الحل!”.