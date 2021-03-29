حظر تجول في سرت وإيقاف الدراسة بالمدارس والجامعة

أعلنت مديرية أمن سرت، فرض حظر التجوال بالمدينة من الساعة الخامسة مساء، ولمدة عشرة أيام مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وإيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بسرت، وكذلك بكليات جامعة سرت مع الاستمرار في امتحانات فقط.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، أجتماعا برئاسة الدكتور على الزرقاء، وبحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية، ومدير الأمن ورؤساء اللجان الفرعية والأقسام الطبية بالعزل والرصد والتقصي ومختبر PCR والرعاية الصحية والإعلام.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة بسرت، ورئيس اللجنة الطبية بالجامعة، بحسب بيان للمديرية اليوم.

وأوضح الناطق الرسمى للمجلس التسييري، رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا، أنه نظرا لتفشى وازدياد أعداد المصابين بالفيروس بالمدينة خلال اليومين الماضيين إلى 71 حالة جديدة، توصل المجتمعون إلى فرض حظر التجوال بمدينة سرت من الساعة الخامسة مساء، ولمدة عشرة أيام، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وإيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بسرت، وكذلك إيقاف الدراسة بكليات جامعة سرت والاستمرار فى الامتحانات.

كما قرر المجتمعون إغلاق سوق بيع الخضراوات يوم الجمعة، وكذلك سوق بيع السيارات نهائيا، ولمدة عشرة أيام، وإيقاف المناسبات الاجتماعية نهائيا وتجمعات المآتم بالمدينة، وكذلك تقرر إيقاف مزينات النساء والحلاقين ومقاهي الرقيلة، وصالات الألعاب.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام المصلين بالمساجد، باتباع الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وكذلك بالأسواق العامة، ومنع التجمعات والازدحام فيه.

وحددت اللجنة والمجتمعون ساعات العمل بالمصارف التجارية ومحطات الوقود من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما قررت اللجنة تحديد ساعات العمل من الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وتقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية للعمل بواقع حضور 20% من عدد الموظفين، وتكثيف الحملات التوعوية بالإذاعات المسموعة حول طرق الوقاية من جائحة كورونا .

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