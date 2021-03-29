الشعاب: على مجلس النواب الإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية

طالب عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، في مداخلة مع قناة ليبيا، مجلس النواب بالإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية يوليو القادم؛ لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها.

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