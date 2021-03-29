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الشعاب: على مجلس النواب الإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، في مداخلة مع قناة ليبيا، مجلس النواب بالإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية يوليو القادم؛ لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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