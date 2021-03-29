الناطق باسم الحكومة يكشف حقيقة إصابة الدبيبه بفيروس كورونا

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة ما تردد من أنباء حول إصابة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه بفيروس كورونا.

وقال حمودة في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنه لا صحة لما تردد من أنباء بخصوص إصابته الدبيبه بفيروس كورونا.

وكان الدبيبه وجه انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد-19 في عهد حكومة الوفاق متعهّدا إطلاق حملة جديدة وأضاف أن “الشعب مستاء جدا من الاجراءات التي اتخذت لمكافحة هذا المرض وأنا أولهم”.