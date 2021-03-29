الاستعداد لتسيير رحلات بحرية بين مصراتة وإسطنبول

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أجرى القنصل التركي بمصراتة، قوركان ميليتشيلار، زيارة إلى محطة مصراتة البحرية، وذلك للتعرف على مدى جاهزيتها لتسيير رحلات بحرية من مصراتة إلى إسطنبول.

وأفادت القنصلية التركية في مصراتة، أنه سيتم التخطيط لبدء نقل الركاب عبر المحطة سيتم بعد عيد الفطر، مرة واحدة في الأسبوع.

ونقلت، القنصلية عن المدير العام للمحطة، كابتن ميلاد بشير، قوله: “إن الاستعدادات قد اكتملت تقريبًا ومن المتوقع أن يبدأ النقل ثنائي الاتجاه بين مصراتة وإسطنبول مرة واحدة في الأسبوع”.

وذكر أن تفاصيل الرحلة البحرية التي من المتوقع أن تستغرق يومين ونصف سيتم الإعلان عنها قريبًا.