وزير الداخلية يؤكد حرص وزارته على تأمين الانتخابات في 24 ديسمبر

انطلقت الدورة التدريبية الثانية في مجال الأمن الانتخابي، لصالح مديريات الأمن بالمناطق، بحضور وزير الداخلية بالحكومة العميد خالد مازن، وإشراف إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

العميد مازن أوضح خلال الدورة التي عقدت بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، حجم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر القادم، مبينا أن الوزارة شريك أساسي في العملية الانتخابية من خلال تأمين الانتخابات، حيث تم البدء ببرنامج تدريبي لأعضاء هيئة الشرطة والأمن، للرفع من كفاءتهم في مجال تأمين الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق هذا الاستحقاق.

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