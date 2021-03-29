أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء من أعمال المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل مبروك النفطي.

وذكر حساب المؤسسة الوطنية للنفط، على فيسبوك، الإثنين، في بيان، أنه “تم الخميس الماضي الانتهاء من عمليات المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل المبروك النفطي التابع لشركة مبروك للعمليات النفطية”.

وتابع البيان، أن ذلك يأتي ضمن “إجراءات السلامة المتخذة من إدارة شركة مبروك للعمل على البدء في رفع القوة القاهرة وإعادة إعمار وتأهيل الحقل للعودة للإنتاج في أقرب وقت”.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج بحقل مبروك النفطي قد تعرض عام 2015 إلى هجوم إرهابي تسبب في تدمير معظم منشآته الحيوية.

وختم البيان مؤكدًا أن تلك الخطوة سوف تساهم بشكل كبير في تحقيق خطط المؤسسة المستقبلية في إعادة تأهيل الحقل و زيادة معدلات الإنتاج.