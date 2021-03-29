الانتهاء من مسح الألغام ومخلفات الحرب بحقل مبروك النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء من أعمال المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل مبروك النفطي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى اليوم الخميس الانتهاء من عمليات المسح على الالغام ومخلفات الحرب بحقل المبروك النفطي التابع لشركة مبروك للعمليات النفطية وذلك من ضمن إجراءات السلامة المتخذة من إدارة شركة مبروك للعمل على البدء في رفع القوة القاهرة وإعادة إعمار وتأهيل الحقل للعودة للإنتاج في أقرب وقت.

يشار إلى أن الانتاج بحقل مبروك النفطي قد تعرض سنة 2015 إلى هجوم إرهابي تسبب في تدمير معظم منشآته الحيوية.