السفير الأمريكي يؤكد حرص بلاده على إخراج العناصر المسلحة من ليبيا

أوضح السفير الأمريكي ريتشار نورلاند، أن قانون الاستقرار في ليبيا تم تقديمه إلى كل من مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ؛ لكن لم يتم اعتماده بعد، محذرا من أن وجود العديد من القوات على مقربة من بعضها في ليبيا يشكل خطرا كبيرا.

نورلاند وفي تصريحات صحفية بين أنه إذا ما تم سن قانون الاستقرار، فإنه سيعيد التأكيد على اهتمام الكونغرس بدعم إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، ومعالجة محنة المهاجرين وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، مؤكدا على استخدام بلاده ودول أخرى نفوذها الدبلوماسي لدعم دعوته إلى الرحيل الفوري لتلك العناصر المسلحة عن ليبيا.

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