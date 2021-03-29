فرض حظر التجول بسرت وإيقاف الدراسة

أعلنت بلدية سرت فرض حظر تجول بالمدينة من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا لمدة عشرة أيام مع أيقاف الدراسة بمدارس سرت وجامعة سرت وإغلاق سوق بيع الخضروات يوم الجمعة وكذلك سوق بيع السيارات نهائيا ولمدة عشرة أيام وإيقاف المناسبات الأجتماعية نهائيا وتجمعات المأتم بالمدينة كما تقرر إيقاف مزينات النساء والحلاقيين ومقاهى الرقيلة وصالات الألعاب

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بسرت عقدت أجتماعا برئاسة رئيس اللجنة الطبية علي الزرقاء وبحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية الصالحين أطبيقة ومديرية الأمن بسرت ورؤوساء اللجان الفرعية والأقسام الطبية العزل والرصد والتقصى ومختبر PCR والرعاية الصحية والإعلام.

وأوضح الناطق الرسمى باسم المجلس رئيس اللجنة الاعلامية لمكافحة فيروس كورونا أنة نظرا لتفشى وازدياد أعداد المصابين بالفيروس بالمدينة خلال اليوميين الماضيين إلى 71 حالة جديدة قرر المجتمعون فرض حظر التجوال بمدينة سرت من الساعة الخامسة مساء ولمدة عشرة أيام مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وإيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بسرت وكذلك إيقاف الدراسة بكليات جامعة سرت والاستمرار فى امتحانات بالجامعة

كما شددت اللجنة ألتزام المصليين بالمساجد باتباع الاجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد الأجتماعي وكدلك بالاسواق العامة ومنع التجمعات والازدخام فية

كما حددت اللجنة والمجتمعون ساعات العمل بالمصارف التجارية ومحطات الوقود من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا

كما قررت اللجنة تحديد ساعات العمل من الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا وتقليص عدد الموظفيين بالجهات الحكومية للعمل بواقع حضور 20 بالمائة من عدد الموظفيين وتكثيف الحملات التوعية بالاذاعات المسموعة حول طرق الوقاية من لجائحة كورونا .