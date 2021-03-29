المنفي يناقش مع نائبيه إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

أخبار ليبيا24 ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين ونائبيه عبدالله اللافي موسى الكوني إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية. وشدد المنفي خلال اجتماع تشاوري على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن فريق العمل قدم الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.