بدر الدين النجار: الكمية الأولى من لقاح كورونا ستصل في الأسبوع الأول من أبريل

كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور ” بدر الدين النجار ” عن أن (340 ) ألف جرعة من لقاح ( استرازينيكا ) البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل البلاد في أبريل المقبل.

واوضح ” النجار ” في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن أول شحنة ستصل عن طريق مبادرة ( كوفاكس ) ، وتبلغ 96 ألفًا من أصل 340 ألف جرعة من ( استرازينيكا ) .

وأكد أن منظمة يونيسف للطفولة باعتبارها مسؤولة عن نقل اللقاحات وعدتنا أنه في الــ 29 مارس الجاري ستمنح الإذن ببداية إجراءات شحن الجرعات، مشيرا إلى أنه ربما تصل الكمية الأولى 96 ألف جرعة في الأسبوع الأول من أبريل، وباقي الكمية في آخره.

وأضاف ” النجار ” أن كمية أبريل ليست كبيرة، مضيفًا: ” لكن الذي نعوّل عليه هو الكمية التي نتحصل عليها بالاتفاق المباشر مع الشركات التي ستؤمن مقدارًا كبيرًا يصل لنحو 3 ملايين تكفي لتطعيم كل الفئات التي تحتاج للتطعيم”.

يشار إلى أن “كوفاكس” هي مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تملك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.‎