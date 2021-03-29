«المنفي» يبحث مع أعضاء المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

استعرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني تفاصيل إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، خلال اجتماع تشاوري جرى اليوم الإثنين.

وخلال الاجتماع شدد«المنفي» على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين، وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.