المنفي يوجه بسرعة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي شدد خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع نائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وأكد المنفي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.