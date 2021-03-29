الحكومة تبحث أسرع الطرق لإنجاز منحة الزوجة والأبناء

ناقش اجتماع عقد بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة وفاء الكيلاني، كيفية الوصول إلى السبيل الأنسب والأسرع لإنجاز صرف منحة الزوجة والأبناء.

وحضر الاجتماع، وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية أبوبكر الجفال، ومديرعام مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة صلاح بلاعو، وفق بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمنحة حتى نهاية 2020، والإحصاءات والتقارير الواردة من مصلحة الأحوال المدنية، وناقش المدة الزمنية المستهدفة بالصرف واعتماد اللائحة التنفيذية للمنحة.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، كتابا رسميا لوزير المالية في الحكومة بمباشرة الإجراءات العاجلة لصرف منحة الزوجة والأبناء ابتداءً من مطلع العام دون انقطاع.

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