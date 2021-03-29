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الرعيض يتوقع موعد صرف العلاوة ورفع الدعم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع عضو مجلس النواب محمد الرعيض، الاثنين، صرف علاوة العائلة خلال شهري أبريل ومايو، ثم يتم بعدها البدء في رفع الدعم عن وقود النافتا أولا ثم البنزين.

وأكد الرعيض في تصريح نقله المركز الإعلامي لحكومة الوفاق، أنه ستتم زيادة مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، وستدفع علاوة الأبناء للجميع.

وكشف الرعيض عن مشروع جاهز لتعديل المرتبات ولن يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى من المرتبات والحد الأعلى 10 أضعاف، مبينا أن القانون جاهز منذ فترة وسينهي الفروقات بين المرتبات التي تصل إلى 25 ضعفا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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