المنفي يدعو للإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، الاثنين، “على ضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين”.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري للمنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، لمناقشة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد أعضاء المجلس خلال الاجتماع أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونها حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

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