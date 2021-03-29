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المنفي خلال لقائه وفدا برلمانيا: علينا الإسراع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الإثنين، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين.

وحث رئيس المجلس الرئاسي النواب، على مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

وحث النواب، خلال الاجتماع، على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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