قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق الزوي أن وجود هيئة تتبع المجلس الرئاسي وتعمل على برنامج وطني شامل للمصالحة يعتبر خطوة مهمة وضرورية في هذه المرحلة التى تسبق انتخابات تاريخية ليبية الحليق قال في حديث خص به بوابة افريقيا الاخبارية أنه “ لا حل في ليبيا ولا عمل سياسي سيكتب له النجاح الا بالمصالحة الوطنية الشاملة ” واضاف ” نحن ندعم المصالحة الوطنية ومن خلال اتصالاتي الشخصية أؤكد أن كل القبائل في كل ليبيا متفقة وموافقة على المصالحة الوطنية وتدعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من أجل غاية الوصول الى حلول السلام المجتمعي في ربوع البلاد “ وواصل الحليق حديثه عن هيئة المصالحة قائلا ” لابد أن يكون لهيئة المصالحة الوطنية بعد انشائها علاقات محلية مع كل مكونات المجتمع في كل البلاد وأيضا علاقات دولية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الافريقي او الجامعة العربية و لجنة حقوق الإنسان لدعم كل الجهود نحو المصالحة ” وأضاف ” عمل الهيئة يكون في ترميم واصلاح ماحدث في ظل غياب الدولة خلال السنوات السابقة وهو السبب الرئيسي للمصالحة ” وكشف الحليق عن اعداده لمنتدى المصالحة الوطنية قائلا “ خلال اسبوعين سيكون لنا منتدى كبير للمصالحة الوطنية و سيطوف كل ربوع ليبيا لتوحيد الصفوف ، وتمهيد الاجواء لاطلاق مصالحة ليس بين الفرقاء فقط بل والمؤسسات والاقاليم ، وقد عكفنا على دراسة عدة مشاريع مصالحة في بلدان مرت بما يشابه مامرت به ليبيا ولكننا نضع هيكلية وطنية ليبية ، حتى نكون ساهمنا بواجبنا تجاه الوطن ونصل لإجراء انتخابات وطنية في أجواء من الإخاء الوطني “