وزير الداخلية للمبعوث الأممي: جاهزون لتأمين الانتخابات

أكد وزير الداخلية عميد خالد مازن اليوم الإثنين خلال لقائه المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، وأن الوزارة لديها القدرة و الخبرة لتأمينها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن مازن أكد خلال اللقاء الذي عقد بوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية لديها أولويات وخطة واقعية واضحة المعالم، وأن العمل يسير بشكل جيد وأن هناك جهود خلاقة و قيادية تبذل في سبيل الارتقاء بالأداء الأمني ومعالجة الملفات الشائكة معربا عن شكره وارتياحه لمستوى التعاون والدعم المادي والوجستي من قبل البرنامج الإنمائي لوزارة الداخلية واستعرض أوجه التعاون مع البعثة الأممية لليبيا

من جانبه أعرب كوبيش عن رغبته في استمرارية البرنامج الإنمائي المشترك وتطرق لجملة من المواضيع أهمها تدريب الكوادر المختصة في مجال نزع الألغام واتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وكذلك توفير المناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية في ديسمبر من هذا العام.

وجرى خلال اللقاء بحث ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته وأهمية توسيع التعاون لمعالجته وبحث أهمية بناء كوادر متخصصة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا ودور وزارة الداخلية في ضمان صيانة حقوق الانسان.

وحضر اللقاء نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا جورجيت غانيون المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية بليبيا، ومانوج ماثيو المستشار السياسي لكوبيتش ، والمستشار الأمني عائد الخلايلة ووكيل وزارة الداخلية للهجرة غير الشرعية محمد المرحاني، ومدير مكتب الوزير عميد نور الدين بو جريدة، ومدير إدارة التخطيط ومستشار الوزير عميد جمال صفر، وعضو اللجنة المركزية لمتابعة البرنامج الانمائي عقيد سليمان الباروني.