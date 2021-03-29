وزير الاقتصاد خلال مشاركته في المنتدى «الليبي- الألماني»: بلادنا تمثل سوقا كبيرا في شمال أفريقيا

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، يوم الإثنين، بفندق المهاري بطرابلس.

وشارك أيضا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والسفير الألماني لدى ليبيا ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة والمواصلات وعدد من رجال الأعمال الليبيين ومديري بعض الشركات الألمانية ولفيف من الخبراء والباحثين الاقتصاديين، في المنتدى الاقتصادي، بحسب البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته بالمنتدى، بالجهود الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في تنظيم المنتدى، مؤكداً أنه يمثل منصة للحوار والتباحث بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين.

ولفت إلى أن الدولة الليبية تمثل سوقا كبيرا في منطقة شمال أفريقيا مما يؤهلها لتكون بوابة للقارة ونقطة جذب للاستثمار على ضفتي المتوسط، مشددا على ضرورة قيام الجانب الألماني بتسهيل منح التأشيرات لأصحاب الأعمال الليبيين.

وتضمن المنتدى، حلقة نقاش بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ووكيل وزارة المواصلات ومدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية طرح خلالها عدد من التساؤلات حول خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية في قطاع الإقتصاد والإستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة الليبية.

وقدم السفير الألماني، بختام المنتدى، هدية رمزية وزير الاقتصاد والتجارة متمثلة في قطعة صخرية أخذت من جدار برلين ” الجدار الذي كان يفصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية بغرض تحجيم المرور بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية ” وذلك تعبيراً عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية وجهودها في توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.