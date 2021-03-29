المشري يناقش مع مسؤولين بديون المحاسبة مشروع الميزانية العامة المقدم من الحكومة

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع مسؤولين من ديوان المحاسبة، اليوم الاثنين، مشروع الميزانية العامة المقدم للمجلس من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، من جانب ديوان المحاسبة كل من وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي، ومدير إدارة الميزانية بالديوان، عامر العربي الفروج.

وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء «ناقش مشروعَ الميزانية العامة التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية إلى المجلس الأعلى للنظر فيها وإبداء ملاحظات المجلس ولجانه عليها وإحالتها لرئاسة الحكومة».

– مجلس الدولة يجهز ملاحظاته على الميزانية

وخلال جلسته الأخيرة، في 22 مارس الجاري، ناقش المجلس الأعلى للدولة، قانون الميزانية العامة للحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأبدى أعضاء المجلس خلال الجلسة ملاحظاتهم حول قانون الميزانية العامة، وجرى الاتفاق على تجميعها وعرضها خلال جلسة الخميس المقبل لمناقشتها، ومن ثم إحالتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، لإحالتها إلى البرلمان للاعتماد، حسب بيان صحفي صادر عن المجلس.

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